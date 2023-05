Maak kennis met een jong talent in het karten: Hasselaar Thomas Strauven. 15 is hij, maar hij maakt indruk op jonge leeftijd. Eind april won hij in het Italiaanse Cremona zijn eerste grote wedstrijd ben de seniors. Volgend seizoen zet hij mogelijk al de stap naar de Formule 4, maar eerst wil hij ervaring opdoen en constant worden. Wij zochten hem op in Genk op de Horensbergdam.