In Peer werkt Feel Stinkens toe naar zijn Olympische droom. Feel is handboogschutter en leerde de kneepjes van het vak bij Concordia Peer. Sinds kort heeft de club een nieuw lokaal en kan hij in de beste omstandigheden trainen. Daarnaast is de 20-jarige schutter ook actief bij het nationale team dat in Herentals traint. Feel Stinkens droomt van de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028, maar ook van Brisbane nog eens 4 jaar later. En hij is vastberaden om zijn droom na te jagen.