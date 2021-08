Esperanza Pelt maatje te groot voor Verbroedering Lommel in Croky Cup

In de reeks Buiten de Lijnen duikt onze journaliste Margo Ombelets vandaag het zwembad in. De leden van Synchro Club Bree proberen haar de basistechnieken van het synchroonzwemmen aan te leren. En Margo probeert ook een choreografie zo synchroon mogelijk uit te voeren. Of dat ook gelukt is, ziet u in aflevering drie van Buiten de Lijnen.