Vandaag werd in Heusden-Zolder de goude helm uitgedeeld. Het Internationaal speedway kampioenschap speelde zich af in het Helzoldstadion. Motards driften op een ovale piste voor de eerste plaats. De sport is al enkele jaren terug aan populariteit aan het winnen. Sinds dat er in Namen een trainigscircuit is bijgekomen, hebben ze ook meer mogelijkheden om te trainen. Van over heel Europa zakten deelnemers af om op de sintelbaan te komen scheuren.