Het wielervoorjaar is in volle gang. Ook de vrouwen rijden in de Vlaamse Ardennen hun eerste klassiekers van het seizoen. Jessie Daams, uit Achel, maakt dit jaar haar comeback na haar blessureleed van vorig seizoen. In mei was haar linkervoet bij een zomerse temperatuur van dertig graden ijskoud. Een trombose was de boosdoener. Met goedkeuring van de artsen stapte Daams weer op de fiets. Wij gingen op bezoek en polsten naar de impact van die blessure.