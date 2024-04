Ex-motorcrosser Christian Burnham maakt kunst na zware verslaving

door Jeroen Houben

En we blijven nog even bij de motorcross, want kent u Christian Burnham nog? Fans van de sport herinneren zich de Brit wellicht als voormalig 500 cc GP-rijder en generatiegenoot van Stefan Everts. Wat u wellicht niet weet is dat Burnham al decennialang in Limburg woont en sinds tien jaar geleden zijn leven volledig heeft omgeggooid. Na z'n sportieve carrière kampte hij namelijk met een zware alcoholverslaving. Maar nu is hij bijna tien jaar clean en maakt hij kunst. Vaak gebasseerd op de mooiste overwinning die hij ooit boekte. Namelijk die in zijn strijd tegen de drank.