Sport Fandag KRC Genk: de supporters geloven er weer in

Niet alleen op het plein was het feest maar ook zeker daarbuiten. De fans genoten van de talrijke activiteiten die de club in petto had. Na enkele magere seizoenen is er weer heel wat euforie & positiviteit te bespeuren onder de Genkse fans.