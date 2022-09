Fans maken kennis met Belgisch getint Limburg United

door Bart Husson

In de Hasseltse Alverberg hield Limburg United vandaag z'n fandag met een wedstrijd tegen BNXT-kampioen Leiden uit Nederland. Het was de eerste keer dat de supporters het volledige team aan het werk konden zien want aanwinst Maxime De Zeeuw sloot later aan omdat hij tot vorige week nog actief was op het Europees Kampioenschap met de Belgian Lions. Na de bekerwinst vorig seizoen wil de club dit seizoen ook in de competitie scoren. Er werd geïnvesteerd in ervaren Belgen die de jonge talenten moeten ondersteunen.