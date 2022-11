In eerste nationale is de opdracht voor Patro Eisden iedere week simpel: nl. winnen. De club is ambitieus, wil promoveren en legde daarvoor tot nog toe een goed parcours af. Gisteren kreeg het Jong Gent op bezoek. En dus maar was het oppassen voor de mannen van Stijn Stijnen. Want Jong Gent is namelijk de beste beloftenploeg in de reeks.