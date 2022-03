In het handbal had de nationale ploeg gisteren een afspraak met de geschiedenis. In de Alverberg konden de Red Wolves zich voor het eerst kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Ze moesten dan een achterstand van 2 doelpunten goedmaken tegen Slovakije. Normaal gezien moest de winnaar van het duel in de volgende ronde tegen Rusland spelen, maar door de oorlog in Oekraïne viel dat duel weg. Stunten tegen Slovakije was dus voldoende voor een plaats op het WK volgend jaar in Zweden en Polen.