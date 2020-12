Tim Wellens was nog eens in het land dit weekend. Meer bepaald in Hasselt. De Truienaar legde er medische testen af met het oog op het nieuwe seizoen. Wellens mag tevreden terugblikken op het voorbijgaande, met twee ritten in de Vuelta, maar volgend jaar mag het het iets meer zijn. Wellens richt dan zijn pijlen op de Tour de France die van start gaat in Bretagne.