In het basketbal heeft Limburg United de laatste wedstrijd van de reguliere competitie verloren. Het ging in eigen huis met 71-90 onderuit tegen Oostende. De thuisploeg gaf niet thuis in de eerste helft. Aan de rust stond het 22 punten in het krijt. Even leek Limburg United weer in de wedstrijd te komen, maar de kloof bleek onoverbrugbaar. Coach Westphalen was achteraf ontgoocheld over het wedstrijdbegin, maar ziet er ook een opportuniteit in. Drie weken voor de bekerfinale is "het misschien niet slecht om even met de voeten op de grond te komen", klonk het achteraf.