- Genk verdient meer maar verliest voor het eerst in eigen huis. - Ontgoocheling in het Genkse kamp na eerste verlies in eigen huis - Lommel SK valt op slotspeeldag uit top zes, geen promotie-eindronde - STVV stoot op sterk Anderlecht - Patro-speler Gueroui loopt oogkasbreuk op na elleboogstoot, club en speler dienen klacht in - Maaseik verliest voor vijfde keer van Roeselare dit seizoen - Roos Vanotterdijk verbetert 9 (!) BR's in één weekend