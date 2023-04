Fusieclub Hubo Handbal in pole position voor tweede finaleticket

door Tom Kums

Bocholt is dus al zeker van het thuisvoordeel in de finale, maar wie de tegenstander wordt is nog niet duidelijk. Daarvoor kwamen zowel Visé, Sporting Pelt als Hubo Handbal nog in aanmerking. Die laatste twee stonden gisteren tegenover mekaar in de Alverberg. Pelt moest minstens een punt pakken in Hasselt om nog kans te maken op de kwalificatie, maar dat zou tegen een fusieclub in goede doen niet eenvoudig zijn.