Dit weekend begint in Argentinië het nieuwe motorcross-seizoen. In de MX2-klasse is het opnieuw uitkijken naar Jago Geerts en Liam Everts. Balenaar Geerts greep vorig seizoen net naast de wereldtitel en hoopt in zijn laatste seizoen in de MX2 deze keer wel wereldkampioen te worden. Liam Everts kende vorig seizoen een goed debuutjaar en wil dit jaar dan weer verder opschuiven naar de podiumplaatsen. Wij blikten deze week met beide heren vooruit op het nieuwe seizoen in Lommel.