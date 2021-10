In het handbal waren we gisteren toe aan de zevende speeldag van de Beneleague. Achilles Bocholt won met 32-33 bij Hurry Up. Bocholt deelde de tweede plaats in de stand met de buren van Sporting Pelt. Die trokken gisteren naar de Alverberg voor de klassieker tegen Initia Hasselt. Sporting startte als favoriet tegen het jeugdige Initia Hasselt.