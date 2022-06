Op Roland Garros heeft Rafael Nadal nog maar eens geschiedenis geschreven met een 14e eindzege op het Parijse gravel. Maar ook een jonge Limburger heeft zich in de kijker getennist. Gilles-Arnaud Bailly, knoop die naam goed in de oren, stond in de finale bij de junioren. Uiteindelijk was een Franse thuisspeler te sterk. Maar voor Bailly was het een week om nooit meer te vergeten. En vanmiddag was hij alweer aan het tennissen in hometown Bilzen.