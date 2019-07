Een week voor de competitiestart ging die andere Limburgse eerste klasser STVV zwaar onderuit tegen PAOK. In het Mijnstadion in Beringen was de Griekse kampioen met 4-0 te sterk. Na een zware voorbereiding kunnen de Kanaries zich nu voorbereiden op de wedstrijd van volgende week zaterdag tegen Moeskroen. Maar na de uitblijvende transfers en een loodzwaar programma in de eerste vijf weken van de competitie, ziet het er allesbehalve rooskleurig uit in Sint-Truiden.