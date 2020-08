"Waarom niet nog wat hoger mikken en gaan voor een prijs." Het zijn de woorden van Tectum Achel voorzitter Joos Gysen. De volleybalclub presteerde vorig seizoen boven verwachtingen met een plek in de Final 4. Hoe het sprookje uiteindelijk geëindigd zou zijn, zullen we nooit weten door Covid 19. Maar het new look Achel ziet er op het eerste gezicht goed uit. Een naar eigen zeggen sterkere spelerskern doet alvast vermoeden dat de Noord-Limburgers ook komend seizoen weer een rol van betekenis gaan spelen in de Liga A.