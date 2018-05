En ook in het wielrennen hebben zich dit weekend enkele Limburgers in de kijker gereden. Peltenaar Jelle Vanendert won de zaterdagrit in de Baloise Belgium Tour over zijn geliefkoosd parcours rond de Muur van Hoei. Quinten Hermans werd in dezelfde rit knap tiende. Vandaag volgde de laatste rit over een heuvelachtig parcours in Zuid-Limburg met aankomst in Tongeren.