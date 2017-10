Snookerliefhebbers mogen zich in de handen wrijven, want morgen starten in Lommel de European Masters. En dat is best speciaal, want het is alweer 23 jaar geleden dat ons land voor het laatst een ranking toernooi in het snooker mocht verwelkomen. Voor Luca Brecel kon de timing niet beter zijn, want de Dilsenaar verkeert al heel het seizoen in bloedvorm. Hij hoopt de fans dan ook te trakteren op een overwinning in zijn eerste thuismatch op het allerhoogste niveau.