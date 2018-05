In Zuid-Limburg werd dit weekend de vierde editie van de Ronde van Haspengouw gereden. Dit is een koers voor mannen en vrouwen die nog wel aan wielrennen willen doen, maar niet de tijd of mogelijkheden hebben om zich aan te sluiten bij de KBWB. Daarmee is deze Ronde van Haspengouw uniek in België en trekt teams aan uit Nederland, Polen, Duitsland en Engeland.