In de Beneleague van het handbal was het een weekend om snel te vergeten voor de Limburgse ploegen. Initia Hasselt verloor bij Bevo, Tongeren was een maatje te klein voor Aalsmeer en NeLo ging nipt onderuit bij Hurry Up. En dus moest leider Bocholt de Limburgse eer hoog houden in de topper tegen Lions.