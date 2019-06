In het basketbal is Limburg United er niet in geslaagd de finale van de playoffs te bereiken. Nadat de Limburgers donderdag al verloren bij landskampioen Oostende, bleek de kustploeg ook gisteren in de Alverberg in Hasselt een maatje te groot. Toch kan United sinds de komst van coach Brian Lynch in het voorjaar terugblikken op een sterk seizoenseinde, met een halve finale in de playoffs als beloning.