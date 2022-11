In het volleybal waren we toe aan de kwartfinale van de beker van België. Greenyard Maaseik moest op bezoek bij Lindemans Aalst. Dat was een heruitgave van de kwartfinale van vorig seizoen. Toen eindigde het bekeravontuur van Maaseik al in Aalst. Benieuwd of de mannen van Fulvio Bertini de lastige klip in Aalst deze keer wel konden omzeilen.