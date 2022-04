In eerste nationale is het razend spannend aan de top. De eerste vier in de stand mogen deelnemen aan de play-offs waarvan de winnaar naar 1B promoveert. Zeven ploegen staan op een zakdoek van elkaar en maken nog kans op deelname. Eén van hen is Patro Eisden. De Maaslanders kregen hun licentie en willen promoveren. Ze kregen gisteren het bezoek van Olympic Charleroi, een rechtstreekse concurrent. Bij winst zou Patro dus een grote stap zetten in de richting van de play-offs.