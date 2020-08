Genks sprinttalent Rani Rosius droomt van de Olympische Spelen

Morgen krijgt STVV het bezoek van Oostende op Stayen. De kanaries gaan op zoek naar eerherstel na het verlies van vorig week op Anderlecht. Eén van de mannen die daarvoor moet zorgen is Chris Durkin. De 20-jarige Amerikaanse middenvelder kwam vorig jaar STVV versterken, maar lijkt dit seizoen pas echt door te breken. Hij krijgt het vertrouwen van trainer Kevin Muscat en is zeer ambitieus en vindt dat ze in Sint-Truiden de kwaliteit hebben om op een plaats in de play-offs te mikken. Een portret.