In de eerste amateurliga heeft Thes Sport 2-2 geljkgespeeld bij Dender. Patro won in eigen huis met 3-0 van Tubeke. Thes is derde, Patro staat op een negende plaats. In tweede amateur B kreeg Bocholt, tweede in de stand, gisterenavond op de Damburg het bezoek van leider Tienen. Bocholt volgde op amper twee punten van de leider, en kon dus met een overwinning de koppositie in de stand overnemen.