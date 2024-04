door Niels Christiaens

Liam Everts is vandaag 5de geworden in de Grote Prijs van Sardinië. De Lummenaar kwam in de eerste reeks ten val, maar finishte toch nog 8ste. In de tweede reeks werd Everts vierde. Goed voor een vijfde plek in totaal. De overwinning in de MX2-klasse voor de derde keer op rij voor de Nederlander Kay De Wolf.