Jens Schuermans is vanmiddag met zijn partner Frans Claes 11de geworden in de Cape Epic. Dat is een 8-daagse mountainbikewedstrijd voor duo's in Zuid-Afrika. Schuermans & Claes eindigden in de slotetappe op een 10de plaats. Voor de Maasmechelaar was het zijn eerste deelname aan de legendarische wedstrijd en hij heeft er duidelijk van genoten. Een terugblik op een een bewogen avontuur in Zuid-Afrika voor onze beste Belgische mountainbiker.