Elise Mertens heeft opnieuw een stukje Belgische tennisgeschiedenis geschreven. De Hamontse won met haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh de Australian Open. Ze versloegen het duo Ostapenko/Kichenok in twee sets: 6-1 en 7-5. Het is al de tweede keer dat Mertens de beste is down under. In 2021 won ze het tornooi in Melbourne ook al eens met Aryna Sabalenka. Het is ook al de vierde grand slam-overwinning voor Elise Mertens, die ook terug op nummer 1 staat op de wereldranglijst in het dubbelspel.