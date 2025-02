Greenyard Maaseik gelooft in top vier na nipte nederlaag in Roeselare

door Bart Husson

In het volleybal heeft Tectum Achel vlot gewonnen van Gent, daardoor heeft het op de slotspeeldag genoeg aan een punt tegen Haasrode Leuven om zich te verzekeren van een plaats in de top vier en deelname aan de gloednieuwe BeNe Conference. Dat is een competitie met de acht beste teams uit België en Nederland. Greenyard Maaseik moet de volle buit pakken tegen Aalst wil het zich nog kwalificeren. De Maaslanders verloren gisteren nipt de topper tegen Roeselare. Maaseik-coach Claudio Gewehr ziet het allemaal wel goedkomen, hij is tevreden met de stappen die zijn team zet.