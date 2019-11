Greenyard Maaseik kent geen problemen met Gent

De Rode Duivels hebben zich als groepswinnaar geplaatst voor het Europees Kampioenschap na een vlotte 1-4 overwinning op het veld van Rusland. Ook de U19 van de Rode Duivels hebben opnieuw een kleine stap richting EK gezet. De jonge garde van trainer Jacky Mathijssen won in Genk met 2-1 van Albanië en staat aan de leiding in de poule. En dat is geen toeval, want deze kwalificatiewedstrijden worden zeer nauwgezet voorbereid. Dat blijkt uit de exclusieve blik die we achter de schermen mogen werpen. We beginnen in het hotel waar een belangrijk deel van de voorbereiding gebeurt.