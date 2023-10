In tweede nationale won Sporting Hasselt gisteren met 5-0 van Lebbeke. De Hasselaren naderden zo tot op 1 punt van leider Belisia. Maar Belisia moest vanmiddag nog aan de bak. In Bilzen kregen ze het bezoek van Tempo Overijse. Dat was de elfde in de stand. Hoe het afliep aan de Kattenberg, hoort u van Jarne Scheepers.