Greenyard Maaseik mist 5 matchballen en morst met punten tegen VH Leuven

Welkom terug. We beginnen met de fiere leider in de Jupiler Pro League en dat is nog steeds Racing Genk. Het team van Thorsten Fink nam gisteren de maat van Westerlo. 1-2 werd het in het Kuipje. Genk pakt zo zes op zes buitenshuis. El Ouahdi scoorde voor de tweede keer op rij, topschutter Tolu maakte zijn veertiende doelpunt van deze jaargang. Volgende week ontvangt Racing Genk Beerschot daarna is er de return in de beker van België thuis tegen Club Brugge.