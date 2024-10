door Tom Kums

In het volleybal heeft Tectum Achel gisteren Gent verslagen met 3-1. Achel rukt op naar de vierde plaats in het klassement. Maaseik kreeg gisteren opnieuw het bezoek van Roeselare. Vorige week verloor Maaseik kansloos in eigen huis van de aartsrivaal in de beker. 0-3 werd het toen. Iedereen in de Steengoed Arena hoopte gisteren dus op een klinkende revanche.