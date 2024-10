Greenyard Maaseik recht de rug tegen Menen en is klaar voor de derby

door Tom Kums

In de hoogste klasse van het volleybal heeft Tectum Achel vanmiddag met 0-3 gewonnen bij Waremme. Achel klimt zo in het klassement naar de derde plaats. Greenyard Maaseik kreeg gisteren Menen op bezoek. De Maaseikenaren hadden iets recht te zetten nadat ze -eerst in de beker en nadien in de competitie- in eigen huis met 0-3 verloren van Roeselare. Kind van de rekening moest Menen worden, al was dat zeker geen hapklare brok. De seizoensrevelatie verloor vorige week pas voor het eerst en stond tweede.