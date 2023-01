Er lijkt geen maat te staan op Wout Van Aert. Ook vandaag in de kuil van Zonhoven toonde hij zich oppermachtig. Na en val van Mathieu van de Poel al vroeg in de wedstrijd kon Wout Van Aert er alleen vandoor. Hij keek niet meer achterom en won met sprekend gemakt. Toch was er voor de Limburgse supporters een extra dimensie aan de wereldbekermanche van vandaag, het was namelijk de laatste wedstrijd van het seizoen voor Looienaar Quinten Hermans. Die is niet tevreden met zijn prestaties in het veld en besloot daarom om zich vanaf morgen al volop voor te bereiden op het wegseizoen.