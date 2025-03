En dan gaan we naar de Cape Epic. Dat is de zwaarste mountainbike etappewedstrijd ter wereld die plaatsvindt in Zuid-Afrika. De 30-jarige Perenaar Kevin Panhuyzen staat vandaag voor het eerst aan de start. Hij vormt een duo met de ervaren Leuvenaar Frans Claes. De wedstrijd is loodzwaar: er wordt 700 kilometer afgelegde met 16.000 hoogtemeters. Voor Kevin Panhuyzen is het een jongensdroom die in vervulling gaat. Maar het is meer dan een mooie ervaring: hij wil meedoen voor de prijzen.