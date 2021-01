Greenyard Maaseik zet eerste stap richting bekerfinale na zege tegen Aalst

Racing Genk is gisteravond niet verder geraakt dan een scoreloos gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Daardoor ziet Genk leider Club Brugge, dat vanmiddag Standard versloeg, al uitlopen tot 14 punten. Genk had wel kansen in Mechelen, maar ook de thuisploeg had kunnen scoren. Achteraf was iedereen het er dan ook over eens dat de puntendeling terecht was.