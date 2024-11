En dan duiken we de zaal in. In de hoogste klasse van het volleybal was Tectum Achel sinds vorige week de fiere leider. De Noord-Limburgers mochten hun nieuwe status gisteren al meteen verdedigen in een topper op bezoek bij het nummer drie, Lindemans Aalst. Een stevige klus, want Aalst was het enige team waartegen Tectum in de heenronde geen punten kon pakken.