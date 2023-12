Hades en Tongeren delen de punten

En we blijven in Sint-Truiden voor een andere leading lady in de sport, volleybalster Britt Herbots. Herbots is al toe aan haar zesde seizoen in de Italiaanse competiite, maar deze zomer ruilde ze Firenze in voor Savino del Bene Scandicci. Afgelopen woensdag versloeg ze de Turkse topclub Eczacibasi (Ekzaaasibashi) nog met 3-1 en staat Scandicci eerste in z'n Champions League-poule. Ook in Italië zit de club in het spoor van leider Conegliano. Herbots heeft haar hart verloren in Italië, terugkeren naar België doet ze niet. Al blijft haar thuisland wel heel belangrijk en heeft ze met de Yellow Tigers nog een grote droom.