door Ron Cornelissen

Op de Damburg in Bocholt moest de thuisploeg zich tegen Tongeren verzekeren van een plaats in de finalewedstrijden tegen Visé. Geen evidente opgave, aangezien Tongeren zijn laatste wedstrijd in competitieverband afwerkte. Volgend seizoen fusioneert de club immers met Initia Hasselt tot Hubo Limburg.