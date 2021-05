En dan mountainbike. Belgisch kampioen Jens Schuermans heeft zich de afgelopen weken in Spanje voorbereid op de komende wereldbekerwedstrijden. De Maasmechelaar is aan het terugknokken na een zware knie-operatie waardoor hij pas in februari zijn eerste competitiewedstrijd kon rijden. De strijd is hard, maar het gevoel zit goed. En dat is ideaal want Schuermans heeft dit jaar één groot doel: in de top acht eindigen op de Olympische Spelen in Tokio. Schuermans nam vandaag de tijd om ons vanuit Spanje te woord te staan.