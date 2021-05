In TVL Sportcafé praten we met de grootste Limburgse Olympiër aller tijden over zijn twee medailles. Marathonloper Karel Lismont pakte zilver in München in '72 en brons in Montréal vier jaar later. De Spelen van München zullen voor altijd in de geheugens gegrift staan als die van de aanslag op de Israëlische delegatie in het Olympisch dorp. Het conflict tussen Israël en Palestina is zoveel jaren later jammer genoeg nog altijd brandend actueel.