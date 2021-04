In TVL Sportcafé krijgen we morgen het bezoek van Julien Van de Vyver. Met de coach van Ladiesvolley Limburg blikken we terug op het voorbije seizoen waarin LVL zich tot vice-kampioen kroonde. En we polsen naar de ambitieuze plannen van de club. In Het Moment blikken we met Lyudmila Savchenko terug op de laatste titel van Tongeren in 2007. De Oekraïense volgt het volleybal nog op de voet en is gecharmeerd door de fusie tussen Tongeren en As.