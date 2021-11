door Niels Christiaens

De naam Hanne Vandewinkel zegt u misschien nog niet zo heel veel. Maar daar zou wel eens snel verandering in kunnen komen. De Zutendaalse staat momenteel 35e in haar voorlaatste jaar bij de junioren. In 2022 zal ze als reekshoofd mogen afzakken naar de grandslams. Momenteel bereidt ze zich voor op het nieuwe seizoen en dat doet ze in Tenkie in Hasselt. Tijd voor een kennismaking.