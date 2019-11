Hannes Wolf debuteert met gelijkspel op Le Cannonier

Handbal dan. Het Europese avontuur van Achilles Bocholt zit erop. Na de pandoering in de heenwedstrijd tegen het Spaanse La Rioja, ging ook de terugwedstrijd in eigen huis verloren met 31-36. De kwalificatie voor de groepsfase van de EHF-Cup is dus opnieuw te hoog gegrepen voor Bocholt. En dat is ook niet verwonderlijk. Bovendien is het nog maar de vraag of Bocholt in de toekomst überhaupt nog veel Europese duels kan spelen.