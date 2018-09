Hans Vanaken over zijn debuut bij de Rode Duivels

Op het WK karting in Genk is Rick Dreezen er net niet in geslaagd z'n eerste wereldtitel uit z'n carrière te pakken. Op de Horensbergdam strandde de Opoeterenaar op de tweede plaats. Toch een erg mooie prestatie. Dreezen hoopte in Genk wel met een wereldtitel de kers op de taart te zetten. Ook al kende hij een paar mindere seizoenen. Jeroen Houben zocht hem op tijdens de kwalificaties.