Hasseltse derby zorgt voor spektakel in 2de amateurklasse

Anthony Kumpen heeft zijn titel in de Europese Nascar niet kunnen verlengen. Het was de Israeliër Alon Day die het eindklassement op zijn naam schreef op Circuit Zolder. Maar niet alleen de race lokte heel wat mensen naar Zolder dit weekend. Want met de komst van de nascar naar Limburg, wou de organisatie bezoekers helemaal onderdompelen in de Amerikaanse sfeer.